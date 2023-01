Roze Golf op radio weer voortijdig afgebroken door reclameblok

on

De uitzending van de Roze Golf is zondagavond niet volledig uitgezonden. Een reclameblok voor het nieuws van 23:00 uur brak het programma voortijdig af.

Ook de uitzending van zondag 18 december kwam door reclame in de knel.

De Nieuwjaarsuitzending van Roze Golf was van te voren opgenomen en een computergestuurd programma verzorgt de uitzending. Bij het in het uitzendschema plaatsen van de uitzending is een fout gemaakt, waardoor het eind van de Roze Golf niet is uitgezonden.

De complete uitzending is hier te beluisteren:

