RTV Oost schrapt de Roze Golf uit de radioprogrammering

De Roze Golf verdwijnt van de radio. Volgens de programmaleiding van RTV Oost is er op de radio geen plaats meer voor zogenoemde doelprogramma’s.

Niet alleen de Roze Golf verdwijnt, ook programma’s Religieuze Muziek, Hoogtij. Muziekpalet, Jetzt Geht;’s Los, Even Uitblazen en Voor de muziek uit, zijn na 8 januari niet meer op de zender te horen. Op zondagavond wordt dan net als andere avonden non-stop muziek uitgezonden.

De Roze Golf is na 8 januari alleen nog als podcast beschikbaar.

‘Kracht van radio’

De programmamakers van de Roze Golf betreuren het besluit van de programmaleiding. ‘Met een podcast bereik je alleen mensen die er voor bewust voor kiezen om naar de Roze Golf te luisteren, terwijl er veel luisteraars zijn die gewoontegetrouw afstemmen op Radio Oost en in een programma als de Roze Golf rollen’, zegt programmamaker Jan-Erik Plettenburg.’ Ik weet van een toch een beetje homofobe collega die me vertelde dat hij door het horen van de gesprekken in de Roze Golf anders is gaan denken over homoseksualiteit. Dat is de kracht van radio.’

Kleur

Het verdwijnen van onder meer de Roze Golf van de zender is volgens de makers ‘een verschraling’ van het aanbod op de zender. ‘Radio Oost wordt er voorspelbaarder van, meer van het zelfde en door het schrappen van onder meer het programma met religieuze muziek en harmonie-, fanfare en brassband muziek zet je toch een groep luisteraars in de kou. Juist deze programma’s geven kleur aan de zender. Het zijn programma’s waarmee Radio Oost zich onderscheidt van andere zenders. Het zou bij de publieke regionale omroep minder moeten gaan om luistercijfers en meer om laten horen wat er leeft en speelt in de regio’, aldus Plettenburg.

Andere omroepen

‘Het is erg jammer dat de Roze Golf als radioprogramma ophoudt te bestaan. Zeker nu het een uur duurt, heb je de tijd om ook muziek te laten horen; het is daardoor meer een magazine, luchtiger en beluisterbaar(der) voor mensen die niet in eerste instantie geïnformeerd willen worden over ‘roze’ zaken. Daarmee bereik je ook niet-roze mensen’, zegt Jan-Erik Plettenburg. Hij hoopt dat er andere (lokale) omroepen zijn, die de Roze Golf willen uitzenden. ‘Met genoegen maken we voor welke omroep dan ook een Roze Golf op maat.’

De programmamakers gaan onverdroten verder met een wekelijkse podcast (‘maken we al sinds augustus 2018’) en het brengen van nieuws en informatie op de site, rrozegolf.nl (‘dat doen we ook al dik twintig jaar’).

Piraat

De Roze Golf is het langst lopende radioprogramma van Radio Oost. Bij de splitsing van Radio Oost in een zender voor Overijssel en Gelderland, werd de uitzendtijd uitgebreid naar twaalf uur per dag en werd er tijd vrijgemaakt voor doelgroepen en maatschappelijke stromingen. De Roze Golf bestond al als geheime zender in Enschede sinds 1982.

Sinterklaas

Elke zondag werd een programma uitgezonden, maar de Roze Golf werd tot twee keer toe uit de lucht gehaald door de Radio Controle Dienst.

De allereerste uitzending was op 5 december 1982. Het programma was bedacht door Henk Weijschede, samen met een aantal mensen van COC Twente-Achterhoek. Eén van hen was Willem Willemse. Als sinterklaas was hij te gast in de eerste uitzending.

Uur

Legaal begon de Roze Golf in 1985 als programma van vijftien minuten, een keer in de veertien dagen. Dat groeide uit tot een programma van een half uur op zondagavond tussen half zeven en zeven uur. Op die plek moest de Roze Golf steeds vaker plaatsmaken voor voetbal, waarop in augustus 2018 werd besloten het programma te verhuizen naar later op de avond. Na het stoppen van ‘Ongelofelijk, een half uur Humanisme’ kreeg de Roze Golf een uur zendtijd.

