Ruim 500 meldingen van onveilige situaties bij ‘roze’ asielzoekers

Het afgelopen jaar heeft LGBT Asylum Support meer dan 500 meldingen gedaan van onveilige situaties bij LHBTI-Plus-asielzoekers. Volgens de stichting die LHBTI-Plus-asielzoekers bij staat, was aangifte doen niet eens in alle gevallen mogelijk.

De stichting constateert een ‘enorme toename van signalen van onveilige situaties in opvanglocaties maar ook in de crisisnoodopvang’.

LGBT Asylum Support uit zijn zorgen in een zaterdag verstuurde brief aan de verantwoordelijk staatssecretaris en aan de leden van de Tweede Kamer.

In de brief geeft de stichting drie voorbeelden gegeven, waaruit blijkt hoe het aan bescherming als ook aan opvolging van strafbare feiten ontbreekt. ‘Dat is heel ernstig omdat het om een fundamenteel grondrecht gaat’, zegt Sandro Kortekaas, voorzitter van LGBT Asylum Support.

‘Los het zelf maar op’

Veel asielzoekers worden in Ter Apel bestolen van hun telefoon, bankkaarten en huissleutels. Wie zich meldt in Ter Apel wordt niet gewaarschuwd voor de vele diefstallen die er gepleegd worden en voor veel asielzoekers is het onduidelijk waar ze bescherming kunnen inroepen.

‘Er is ons zelfs een zaak bekend waarbij de politie na een diefstal meldde: “Los het zelf maar op” en dat terwijl de website van het COA stelt dat er begeleiding in aangiftes wordt gedaan. Dit blijkt in de praktijk niet altijd haalbaar’, aldus Kortekaas.

Bewusteloos

Eén van de voorbeelden in de brief gaat over een homoseksuele Jordaanse man. Onder bedreiging van een mes probeerde een medebewoner zijn fiets te stelen.

Nadat de man een klacht had ingediend bij het COA over deze bedreiging, werd hij bij zijn verblijf opgewacht door drie mannen die hem met een stalen pijp en een kinderbuggy tot tweemaal toe bewusteloos sloegen.

Zijn fiets, die hij moeizaam bij elkaar had gespaard, bleek even later weg, maar werd teruggevonden. Voor zijn veiligheid werd de man overgeplaatst, maar er volgde geen aangifte. Kortekaas: ‘We hebben uiteindelijk voor hem bij de politie een aangifte ingepland die maar liefst 5 uur duurde. Maar de man is gebroken, is volledig zijn vertrouwen kwijt toen medewerkers van het COA en beveiliging die getuige waren van het incident niet ingrepen. Verwijzend naar de manier waarop er gevochten werd, verklaarden ze het volgende: “Wij zijn mensen en niet zoals jullie beesten”. Dat is echt mensonterend.’.

Gesprek

LGBT Asylum Support heeft in de brief een serie voorstellen gedaan om veiligheid te vergroten en heeft de staatssecretaris verzocht om een gesprek.

(Bron: LGBT Asylum Support)

