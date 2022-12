Curaçao legt zich niet neer bij uitspraak hof over homohuwelijk

on

De regering van Curaçao ziet geen juridische verplichting in de bestaande nationale en internationale wetgeving om het burgerlijk huwelijk open te stellen voor paren van gelijk geslacht.

De regering heeft aangekondigd in cassatie te gaan tegen de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van vorige week.

Het hof bepaalde 6 december dat de bepaling in het Burgerlijk Wetboek dat een huwelijk alleen gesloten kan worden tussen man en vrouw in strijd is met de discriminatiebepaling en het gelijkheidsbeginsel zoals dat in de Grondwet staat. Op basis van die bepalingen heeft de rechter besloten dat het huwelijk tussen partners van gelijk geslacht moet worden toegestaan.

Volgens de regering is de uitspraak van de rechter ‘niet correct’.

Op Aruba wil de grootste partij dat de regering in cassatie gaat. ‘Aruba is in overgrote meerderheid een christelijk land. Het is autonoom en wil zijn eigen route bepalen’’, zo zeiden twee Kamerleden van MEP (Movimiento Electoral di Pueblo, de electorale volksbeweging), Marco Berlis en Hendrik Tevreden.

Ze vinden dat er een referendum over de zaak moet worden gehouden.

