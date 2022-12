Roze 50 Plus Overijssel roept op tot behoud van de Roze Golf

on

Roze 50 Plus in Overijssel roept de programmaleiding van RTV Oost op de radio-uitzending van de Roze Golf te continueren. Zoals eerder gemeld verdwijnt het oudste radioprogramma van Radio Oost van de zender.

De Roze Golf blijft als internetsite en als podcast.

‘Het programma was jarenlang een grote steun voor de LHBTI+ gemeenschap’, aldus Roze 50 Plus in een brief aan de programmaleiding. ‘Vooral voor onze doelgroep de Roze 50 plusser betekent het verdwijnen van dit radioprogramma een groot gemis.’

‘Jezelf herkennen in de verhalen van anderen, te weten komen waar je informatie kunt verkrijgen en het specifieke entertainment gehalte, verlichtte het gevoel van eenzaamheid onder de ouder Roze 50- plussers.’

Eerder deed ook Netwerk Pride Twente een beroep op de regionale omroep om de Roze Golf te blijven uitzenden.

(Bron: Roze Golf; foto: RTV Oost)

