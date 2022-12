Opnieuw hebben onbekenden regenboogpad in Nijverdal beklad

on

Voor de tweede keer in korte tijd is het nieuwe regenboogpad aan de Constantijnstraat in Nijverdal beklad.

De veelkleurige strook tussen de twee zebrapaden is met zwarte verf besmeurd en er zijn leuzen zoals ‘homo’ op aangebracht.

Afgelopen vrijdag waren de regenboogkleuren met witte verf besmeurd. De verf kon ’s ochtends door de gemeente nog vóór de officiële ingebruikname (foto) ‘s middag worden verwijderd.

De politie is een onderzoek gestart naar de bekladding.

(Bron: RTV Oost; foto: Wim Eeftink)

Categorieën:Nieuws, Overijssel