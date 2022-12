Huwelijk Aruba en Curaçao ook voor paren van gelijk geslacht

on

Partners van gelijk geslacht moeten met elkaar kunnen trouwen op Aruba en Curaçao. Dat heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba geoordeeld.

In het Burgerlijk Wetboek van de eilanden is bepaald dat het huwelijk alleen kan worden gesloten tussen man en vrouw. Volgens de rechter is dat in strijd met de discriminatiebepaling en het gelijkheidsbeginsel zoals dat in de Grondwet staat. Op basis van die bepalingen heeft de rechter besloten dat het huwelijk tussen partners van gelijk geslacht moet worden toegestaan.

De beslissing volgt op twee rechtszaken die tegelijkertijd op de twee eilanden waren aangespannen, onder meer door mensenrechtenorganisatie Human Rights Caribbean namens twee vrouwen die in het huwelijk willen treden.

De overheid kan nog in cassatie, daar is drie maanden de tijd voor. Als de overheid niet in cassatie gaat , kunnen de eerste stellen van gelijk geslacht trouwen op 7 maart 2023.

Partnerschapsregistratie

Niet alleen wordt een huwelijk tussen paren van gelijk geslacht toegestaan, ook wordt Curaçao door het hof verplicht om partnerregistratie voor partners van gelijk geslacht mogelijk te maken. Op Aruba is dat toegestaan sinds 2016.

Op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius, alle drie bijzondere gemeenten van Nederland, is een huwelijk tussen mensen van gelijk geslacht wel al jaren mogelijk.

(Bron: NOS; screenshot: Gemeenschappelijk Hof van Justitie)

