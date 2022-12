Netwerk Pride Twente pleit voor behoud van Roze Golf op radio

on

Pride Twente doet een beroep op RTV Oost om de Roze Golf op de radio te blijven uitzenden. De omroep vindt dat er voor zogenoemde doelgroepenprogramma’s geen plaats meer en schrapt de Roze Golf na 8 januari uit de radioprogrammering.

RTV Oost wil dat de Roze Golf alleen als podcast en als internetplatform verder gaat.

Pride Twente vindt dat de Roze Golf ’een maatschappelijk zeer relevante regionale functie’ heeft en een belangrijke bron van informatie is voor zowel LHBTI-Plussers als hun omgeving, ’kortom voor iedereen in Overijssel’, schrijft het netwerk aan de regionale omroep..

‘Juist in deze tijd, waarin de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit onder druk staat, is het zichtbaar maken van deze vorm van diversiteit in de reguliere publieke media zeer wezenlijk.’

‘We weten dat het horen van persoonlijke verhalen van lhbt+’ers en de toename van kennis van burgers op dit gebied, bijdraagt aan de acceptatie en de sociale cohesie van de bevolking.’

‘Zeer teleurstellend’

Pride Twente noemt het ‘zeer teleurstellend’ dat de radio-uitzending komt te vervallen en alleen nog als podcast te horen is. ‘Hierdoor worden immers alleen nog luisteraars bereikt, die zelf actief op zoek zijn naar informatie.’

Netwerk Pride Twente is een samenwerkingsverband van diverse organisaties en personen, waaronder Vizier, COC Twente-Achterhoek, vertegenwoordigers van Hogeschool Saxion, ROC van Twente en Café Stonewall.

