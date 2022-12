Wijdekerk opent steunpunt voor slachtoffers ‘homogenezing’

on

Voor slachtoffers van ‘homogezing’ is een steunpunt geopend. Het initiatief is opgezet door de Stichting Wijdekerk, een organisatie van christenen die zelf LHBTI-Plusser zijn of zich bij deze groep betrokken voelen.

Bij het steunpunt kunnen mensen terecht die willen praten over hun ervaringen met zogenoemde conversiepraktijken. Dit zijn therapieën waarbij wordt geprobeerd om de geaardheid of seksuele oriëntatie van mensen te veranderen.

In Nederland zijn zo’n vijftien therapeuten en organisaties die zich daarmee bezighouden, bleek in 2020 uit onderzoek. Het is moeilijk te zeggen hoeveel mensen die conversiepraktijken ondergaan, zegt Kees Goedegebuur van het LKP, de koepelorganisatie van christelijke LHBTI-Plussers. ‘Dit gebeurt in een informele en persoonlijke setting’, legt hij uit.

Luisterend oor

Bij het steunpunt kunnen mensen in gesprek met ervaringsdeskundigen. ‘We zijn geen psychologen, maar we kunnen wel een luisterend oor bieden’, zegt een van de initiatiefnemers, Alexander Noordijk. ‘ Ook kunnen we eventueel doorverwijzen.’

Het LKP is positief over het nieuwe steunpunt. ‘Elk initiatief dat hulp biedt, juichen we toe’, zegt Goedegebuur. ‘En ik hoop van harte dat het niet nodig blijkt te zijn.’

‘Door maagdenvlies breken’

Initiatiefnemer Noordijk, dominee en homoseksueel, kwam begin jaren 2000 uit de kast. Hij was toen student aan de Evangelische Theologische Hogeschool in Veenendaal en Doorn. Iemand uit de kerkelijke gemeenschap zei toen dat er voor hem moest worden gebeden.

Tot drie keer toe werd er gebeden, zegt Noordijk. ‘Dat ging er heftig aan toe. Ik moest me inbeelden dat ik door een maagdenvlies heen brak, alsof ik opnieuw werd geboren. Daarna zou ik hetero zijn.’

Dat gebeurde niet, en Noordijk is er tegenwoordig van overtuigd dat God van hem houdt zoals hij is. Want zijn geloof in God verdween niet. ‘Het ligt niet aan hem, maar ik heb wel problemen met zijn grondpersoneel.’

Het kabinet keurt de conversiepraktijken af, maar laat het initiatief voor een verbod aan de Tweede Kamer. D66, VVD, PvdA en GroenLinks hebben aangekondigd dat zij met een wetsvoorstel zullen komen om conversie te verbieden.

Het Steunpunt van Wijdekerk houdt vrijdagavond 14 januari een inloopavond in Moninckendam.

(Bron: NOS, Wijdekerk; afbeelding: Wijdekerk)

