Regenboogvlag van Grote Kerk in Monnickendam gestolen

In Monnickendam is een grote regenboogvlag gestolen. De vlag hing op de Grote Kerk in het dorp ter gelegenheid van het zogenoemde Love Love-concert dat zondagavond in de kerk werd gegeven.

Dat concert werd gehouden als tegenreactie op een eerder afgezegd concert van de christelijke band InSalvation. Zij wilden niet optreden in de kerk, omdat de dominee, een man, getrouwd is met een man.

Het Love Love-concert van zondagavond was georganiseerd om de dominee een hart onder de riem te steken en trok enkele honderden bezoekers. ‘Ik vind het vreselijk dat het is gebeurd maar word er wel in gesterkt om door te gaan met de strijd’, zegt initiatiefnemer Daniël Roukema tegen NH Nieuws. ‘Dit doe je toch niet.’

Dominee Alexander Noordijk van de Protestantse Gemeente in Monnickendam heeft geen idee waarom de vlag gestolen is. ‘Wat moet je met een lap van 21 meter?’

Volgens hem is het geen kwajongensstreek.’Met de tolerantie van de LHBTI’ers zie je dat het eerder slechter gaat dan beter.’

De vlag die nu weg is, was geleend van de Protestantse Gemeente in Amsterdam.

Noordijk is tevens een van de initiatiefnemers van het onlangs geopende steunpunt voor slachtoffers van ‘homogenezing’.

