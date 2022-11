Meer draagvlak nodig voor opvang LHBTI-Plussers uit Oekraïne

on

Er wordt gezocht naar zelfstandige woonruimte voor LHBTI-Plus-vluchtelingen uit Oekraïne in diverse gemeenten in Nederland. Dat zegt Hans Verhoeven in de Roze Golf van zondag 6 november.

‘Waar we tegen aanlopen is dat budgetten en locaties beginnen op te raken’, aldus Verhoeven. Ook ziet hij dat de aandacht voor vluchtelingen uit Oekraïne begint af te nemen.

Verhoeven doet een dringend beroep op lokale LHBTI-Plus-organisaties om te helpen bij het vinden van onderdak. ‘Vanaf een afstandje dingen regelen in een andere stad is toch een stuk moeilijker’.

In Amsterdam worden op zijn initiatief veertig LHBTI-Plussers uit Oekraïne opgevangen in een hotel. Hij heeft daarbij de steun van het Leger des Heils en de gemeente Amsterdam.

De volgende stap

Een aantal van hen is toe aan wat Hans Verhoeven noemt ‘de volgende stap’. Deze mensen kunnen zich min of meer zelfstandig redden. Ze hebben veelal werk en krijgen de medische zorg die ze nodig hebben. Voor anderen wordt gezamenlijke woonruimte gezocht.

De ruimte die daardoor vrijkomt is hard nodig voor andere LHBTI-Plus-vluchtelingen. De verwachting is dat het aantal vluchtelingen uit Oekraïne gaat toenemen. Bovendien zitten er nog ongeveer 600 LHBTI-Plussers in opvangkampen in buurlanden van Oekraïne, onder primitieve omstandigheden.

Europa

In Berlijn is inmiddels ook een –bescheiden- opvang geregeld voor vijftien LHBTI-Plussers uit Oekraïne en in Parijs wordt nog steeds gezocht naar mogelijkheden om vluchtelingen op te vangen .

Open houden

Als het aan Hans Verhoeven ligt wordt de opvang voor LHBTI-Plussers uit Oekraïne het voorbeeld voor de opvang van andere LHBTI-asielzoekers en LHBTI-Plus-daklozen. Hij wil het hotel openhouden voor die mensen als de Oekraïners elders onderdak hebben gevonden of weer terug kunnen.

(Bron: Roze Golf)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws