Duitse COC wil reiswaarschuwing voor Qatar

De Duitse belangenveniging voor LHBTI+’ers, LSVD, wil dat de Duitse overheid een reiswaarschuwing afgeeft voor Qatar. Het verzoek komt na uitspraken van WK-ambassadeur Khalid Salman die in een documentaire homoseksualiteit “geestelijke schade” noemt.

WK-ambassadeur Khalid Salman.

De LSVD, vergelijkbaar met het Nederlandse COC, noemt de uitspraken van Salman “verontrustend maar geen verrassing”. Ze onthullen de “fundamentele homofobe houding van het regime in Qatar”, zegt de belangenclub.

Bekijk de berichtgeving van de Duitse tv-zender ZDF.

“Als het organisatiecomité van het WK fans die queer zijn wil verwelkomen en een ambassadeur van het WK maakt zulke verontrustende opmerkingen, dan bewijst dat de dreiging van het regime tegenover queers”, zegt de LSVD. “We verwachten dat het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken een expliciete reiswaarschuwing afgeeft voor alle personen die tot de lhbti+-groep behoren.”

Later deze maand begint in Qatar het WK voetbal. Dat is omstreden vanwege de mensenrechtensituatie in het land.

