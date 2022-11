Roze Golf 06-11: Transman Jack is trots op zijn verleden als vrouw

on

Jack werd geboren met de biologische kenmerken van een vrouw, maar hij wist al snel dat het vrouwenlichaam niet bij hem paste. Op z’n 27ste ging hij in transitie.

Veel transgenders nemen afscheid van hun verleden en willen hun oorspronkelijke naam niet meer horen en foto’s van voor de transitie niet meer zien. Jack heeft daar geen moeite mee. Hij is trots op wie hij nu is, maar zeker ook trots op wie hij was.

Mia Nicolai en Dion Cooper gaan voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival. Songfestivalspecialist Barry van Cornewal vindt dit duo een goede keuze en is benieuwd naar het liedje.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 6 november tussen 22:00 en 23:00 uur en hier op een later tijdstip.

De gesprekken uit de radio-uitzending van de Roze Golf zijn ook beschikbaar als podcast. Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

