Nas Mohamed zamelt geld in voor LHBTI-Plussers in Qatar

on

De uit Qatar gevluchte Nas Mohamed is een fondsenwervingscampagne gestart om LHBTI-Plussers in zijn geboorteland te helpen.

Daarnaast heeft hij de Alwan Foundation opgezet om onderzoek te doen en ondersteuning te bieden aan LHBTI-Plussers in Qatar.

Nas Mohamed (foto) omschrijft zichzelf als de eerste Qatarese burger die publiekelijk naar buiten komt. Hij verliet zijn geboorteland om naar San Francisco te gaan om te studeren en vroeg asiel aan.

De ‘sportwassing’ die plaatsvindt via het wereldkampioenschap, maakte het voor hem duidelijk dat een ​​onafhankelijke instantie cruciaal is voor de LHBTI-Plussers in Qatar om hen te vertegenwoordigen.

De fondsenwerving heef tot doel om 100.000 dollar in te zamelen om de Alwan Foundation op weg te helpen.

(Bron: Alwan Foundation, GoFundMe; foto: Nas Mohamed – Instagram)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws