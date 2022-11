Mia Nicolai en Dion Cooper voor Nederland naar songfestival

on

Mia Nicolai en Dion Cooper gaan Nederland vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. De twee zijn unaniem aangewezen door de selectiecommissie, zo heeft de organiserende omroep Avrotros bekendgemaakt.

Mia en Dion kennen elkaar via Duncan Laurence en zijn partner Jordan Garfield. Met z’n vieren hebben ze een lied geschreven dat unaniem verkozen werd door de selectiecommissie. Duncan en Jordan gaan het duo begeleiden.

Het lied zelf wordt op een later moment gepresenteerd. De komende maanden wordt volgens Avrotros aan de act gewerkt.

Gepest

Mia Nicolai (26) debuteerde in 2020 met haar single Set Me Free. Ze vindt haar inspiratie in artiesten als David Bowie. Dion Cooper bracht in 2021 zijn eerste nummers uit. Hij omschrijft zijn muziek zelf als een mix tussen rock en singer-songwriternummers, tussen Bryan Adams en Harry Styles.

Als kind werd Mia gepest en dit heeft een grote deuk achtergelaten, maar tegelijkertijd ook een vuur in haar ontstoken met een doorzettingsvermogen om al haar dromen uit te laten komen, niets haar te laten stoppen en te genieten van het leven met wie zij kiest te zijn. De boodschap die ze wil overdragen is dat je verleden niks zegt over de toekomst en dat je dat helemaal zelf in de hand hebt. Je kunt jezelf creëren tot de persoon die je droomt te zijn.

Geluk

‘Bring the joy’ is het mantra waarmee Dion (28) zijn muziek en leven inspireert. Hij is op een reis om de beste versie van zichzelf te worden en wil al het geluk, de kennis en de vreugde die hij onderweg verzamelt delen met de wereld. Dat is dan ook zijn boodschap: geluk ligt in je eigen handen en je handen gebruik je om te delen. Fire was zijn eerste single.

Liverpool

Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar in Liverpool gehouden. Op dinsdag 9 mei en donderdag 11 mei zijn de halve finales en op zaterdag 13 mei is de grote finale.

(Bron: Avrotros, NOS; foto: Avrotros)

