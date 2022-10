Opgepakte mannen met hockeystick worden niet vervolgd

on

De drie mannen die afgelopen zaterdag werden aangehouden op de homo-ontmoetigsplaats bij de afslag Bunschoten-Spakenburg van de A1, zijn weer op vrije voeten.

De verdenking van een poging tot zware mishandeling is ingetrokken; de officier van justitie vond de bewijslast onvoldoende om de drie te vervolgen, meldt het AD.

De drie, een 20-jarige man uit Amersfoort, een man van 18 uit Lelystad en een minderjarige jongen werden door agenten betrapt toen ze met een hockeystick de bosjes inliepen bij de parkeerplaats. De bosjes staan bekend als plek waar mannen elkaar plegen te ontmoeten.

In de auto van één van mannen vonden de agenten ook nog een golfclub. Dat ze weden aangehouden, ook al hadden ze nog geen strafbaar feit gepleegd, had te maken met de omstandigheden.

‘Soms kunnen omstandigheden en feiten, zoals de politie dat noemt, ertoe leiden dat iemand wordt aangehouden, ook al heeft diegene niks strafbaars gedaan’, aldus woordvoerder Dennis Janus in het AD.

Het feit dat ze een hockeystick en een golfclub bij zich hadden, is op zich niet strafbaar, maar het was volgens Janus ‘vreemd om een hockeystick mee de bosjes in te nemen.’

De omstandigheden maakten dus dat de hockeystick mogelijk bedoeld was als slagwapen. ‘Hetzelfde geldt voor een honkbalknuppel. Die mag je best in huis of in je auto hebben liggen. Maar zodra hij binnen handbereik is, bijvoorbeeld op de bijrijdersstoel ligt, kan de knuppel worden aangemerkt als slagwapen. In de auto ga je namelijk niet een potje honkballen.’

(Bron: AD; foto: Google Streetview)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws