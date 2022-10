Joëlle: Voor mij maakt aseksualiteit de liefde mooier

on

Deze week is ‘Asexual Awereness week’. Joëlle Groot Roessink is aseksueel. Op haar blogwebsite ‘The Ace Mind’ informeert de 21-jarige Raaltenaar mensen over aseksualiteit. ‘Er zijn nog zoveel stereotypes rondom aseksualiteit.’

Toen Joëlle 17 jaar oud was en op de acteursopleiding zat, merkte ze dat ze anders was dan haar leeftijdsgenoten. ‘Al mijn leeftijdsgenoten waren bezig met seks, daar had ik absoluut geen interesse in. Ik dacht toen dat ik gewoon heel erg preuts was. Ik vroeg me af: ‘waarom ben ik dan zo preuts?’ Na een tijdje kwam ik tot de conclusie dat ik geen seksuele aantrekking ervaar. Mijn interesse voor seks is er gewoon niet. Door het lezen van online-informatie kwam ik erachter dat ik aseksueel ben’, zegt Joëlle.

Spectrum

Aseksualiteit is een spectrum. Binnen dat spectrum bevinden zich veel verschillende vormen van aseksualiteit. ‘De één ervaart helemaal geen seksuele aantrekking, de ander soms of onder bepaalde omstandigheden. Bijvoorbeeld door het hebben van een emotionele band met iemand’, zegt Joëlle.

Zelf is Joëlle ‘bi-romantisch aseksueel’. Dat betekent dat ze wel romantische aantrekking tot anderen ervaart. Daardoor ervaart ze liefde op een diepere manier.

Stereotypes

Aseksualiteit kent veel stereotypes. Ook Joëlle krijgt daar vaak mee te maken. ‘Sommige mensen vinden het heel sneu voor me. Die zeggen dan “dan mis je echt wat in je leven”, terwijl ik echt niks mis. Ik vind het juist heel mooi dat ik daardoor ook meer diepte ga zien in liefde. Voor mij maakt aseksualiteit de liefde mooier’, zegt ze..

‘Iedereen denkt dat als je aseksueel bent, je geen seks wilt hebben. Het gaat echter niet om het hebben van seks, maar om de seksuele aantrekking. Je kan aseksueel zijn en gewoon seks met iemand hebben. Er komt dan alleen geen seksuele aantrekking bij kijken. Je kan ook aseksueel zijn en een libido hebben. In dat geval kun je met iemand naar bed gaan om je libido te bevredigen. Ook wordt er soms gekozen voor soloseks, of laat je dat libido lekker voor wat het is.’

Activisme

Nadat Joëlle ontdekte dat ze aseksueel is, ging ze zich focussen op activisme. Ze begon haar eigen blog: The Ace Mind, omdat ze tijdens haar zoektocht naar haar seksualiteit weinig Nederlandse informatie kon vinden over dit onderwerp. ‘In mijn blog schrijf ik over mijn ervaringen. Ik geef informatie, en doe interviews met andere aseksuelen. Daarnaast ben ik vrijwilliger bij NOA, de Nederlandse Organisatie voor Aseksualiteit‘, zegt Joëlle.

Dit jaar is Joëlle begonnen met een nieuwe serie aan blogs op haar website. ‘Dit zijn blogs met verhalen van andere aseksuelen die hun verhaal delen. Die mensen krijgen een podium op mijn platform. Ik schreef altijd over mijn ervaring, maar het is zoveel breder dan dat. Vandaar de verhalen van anderen’, zegt Joëlle.

Joëlle krijgt veel reacties op haar populaire blog. ‘Ik krijg berichten van mensen over de hele wereld die veel steun halen uit mijn blogs. Ze zeggen dan bijvoorbeeld dat mijn blog ze heeft geholpen om hun ouders te vertellen dat ze aseksueel zijn’, aldus Joëlle.

Informeren

‘Ik denk dat er heel veel mensen in Nederland zijn die aseksueel zijn en het niet weten omdat ze er een verkeerd beeld van hebben’. Volgens Joëlle denken die mensen een seksuele ervaring te ervaren, terwijl dat niet zo is. ‘Als je dan aseksueel bent en die seksuele gevoelens komen nooit, dan kun je gaan denken dat er iets mis met je is. Dit kan leiden tot mentale klachten’, zegt Joëlle.

Het onderwijs is volgens haar daarin een uitkomst. ‘Als er tijdens seksuele voorlichting aandacht aan wordt besteed, krijgen mensen een reëler beeld over aseksualiteit. Bij biologie zeiden ze weleens, “die seksuele gevoelens komen nog wel”. Ik dacht toen, dit gaat nooit gebeuren omdat ik aseksueel ben.’

Zorg

Dat er weinig binnen de maatschappij bekend is over de seksualiteit merkte Joëlle ook in de zorg. Volgens haar wordt aseksualiteit vaak nog gezien als medisch probleem. Een verbetering rondom kennis is volgens haar noodzaak.

“In een gesprek met een maatschappelijk werker vertelde ik diegene dat ik aseksueel ben. Zij wilde dat toen afschuiven op trauma’s. Ik negeerde dit en bleef bij mezelf en mijn seksuele geaardheid”, zegt Joëlle.

Emancipatie

Er is volgens Joëlle nog een lange weg te gaan in het brengen van informatie over aseksualiteit. Wel worden er volgens haar al grote stappen gezet op weg naar emancipatie. Daarbij is de ‘Asexual Awereness Week’ van groot belang.

10 vragen

De Nederlandse Organisatie Aseksualiteit (NOA) en Movisie ontwikkelden samen de handreiking ‘10x vraag en antwoord over aseksualiteit’. In deze handreiking lees je veel informatie en kom je te weten wat je als gemeente en sociaal professional voor aseksuele personen kunt doen.

Roze Golf

In de uitzending van de Roze Golf van 4 september was een gesprek over aseksualiteit te horen met Nicolien Boekhoudt.

