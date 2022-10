Drie verdachten opgepakt bij homo-ontmoetingsplaats A1

on

De Politie heeft zaterdagavond twee mannen en een minderjarige jongen aangehouden op de carpoolpaarkeerplaats bij de afslag Bunschoten/Spakenburg langs de A1.

Agenten in burger waren in onopvallende auto’s aanwezig op de parkeerplaats toen ze twee van hen met een hockeystick de bosjes in zagen lopen. De struiken achter de parkeerplaats is een zogenoemde homo-ontmoetingsplaats.

De agenten hadden het vermoeden dat ze geweld wilden gebruiken tegen bezoekers van deze ontmoetingsplaats en liepen er achteraan. Daarop kwamen de drie op hen af, waarna ze aangehouden werden.

In de auto van de drie vonden agenten ook nog een golfclub.

De twee meerderjarige verdachten hebben de nacht doorgebracht op het politiebureau en zijn zondag na verhoor naar huis gestuurd. De minderjarige jongen werd dezelfde avond thuisgebracht. Wel is er een zorgmelding gemaakt bij Jeugdzorg.

(Bron: Politie.nl; foto: Google Streetview)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws