Roze Golf 30-10: Weg bij homo-ontmoetingsplaats weer open

on

De weg bij de visvijver bij Drouwenermond is niet langer verboden voor motorvoertuigen. Dat heeft de gemeente besloten, nadat de rechter een streep door de afsluiting had gehaald.

Het nieuwe lied ‘Falling in Love’ van Body & Soul is een ode aan de onvoorwaardelijke liefde. Mark Stouwdam schreef het voor zijn vriend Derk-Jan waar hij al meer dan twintig jaar een relatie mee heeft.

Lars Brinkman is een van de acteurs die meespeelt in ‘Queer Planet’. Hij vertelt over deze voorstelling die eenmalig in Overijssel te zien is.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 30 oktober tussen 22:00 en 23:00 uur en hier op een later tijdstip.

De gesprekken uit de radio-uitzending van de Roze Golf zijn ook beschikbaar als podcast .Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel