Slowaakse tv-journalist komt na aanslag live op tv uit de kast

In een uitzending op de Slowaakse televisie is Rastislav Iliev uit de kast gekomen. In het programma ‘V Politika’ van TV Station TA3 ging het over de aanslag op de homobar vorige week woensdag.

In de opening van het programma citeerde Iliev de eigenaar van de bar: ‘We moeten stoppen met zwijgen en de wereld over onszelf vertellen – omdat het kwaad zich nog steeds verspreidt.’

Daarop verklaarde Iliev zelf tot de LHBTI-Plus gemeenschap te behoren en riep anderen op hetzelfde te doen. ‘Er zijn een aanzienlijk aantal van hen in het parlement’, voegde hij eraan toe.

Iliev had scherpe kritiek op de Slowaakse politiek: ‘De meeste politici hebben de brute moord al veroordeeld. Zelfs degenen die al jaren systematisch de spot drijven met de LHBTI-Plus-gemeenschap.’.

‘Ze zeggen dat we niet op straat thuishoren, maar in instellingen. Dat we vijanden en afwijkend zijn en dat ze ons liever isoleren. We zijn echter niet vergeten dat woorden ook wapens zijn en dat moet je ook niet doen.

‘Stop met je alleen te verschuilen achter je lege gebaren op Facebook als het jou uitkomt. Stop met jezelf op te lossen en ga eindelijk kijken hoe je het leven van LHBTI-Plussers gemakkelijker gaat maken.’

Reacties

In een interview met het Tsjechische radiozender Irozhlas beschouwde Iliev zijn coming-out als het minste wat hij kon doen gegeven de situatie.

Hij kreeg veel reacties op de uitzending: ‘Zondag ontplofte mijn telefoon bijna. Volslagen vreemden schrijven me prachtige berichten, uit Tsjechië en Slowakije. Ze betuigen hun krachtige steun en ik probeer ze te steunen.’

‘Velen schrijven me dat ik hen heb geïnspireerd om deze stap thuis met hun gezin, onder vrienden of op het werk te zetten. Zelfs als ik maar één persoon inspireerde, was het het waard.’

Hypocriet

Over de houding van politici in Slowakije is hij niet te spreken, herhaalde hij tegen de radiozender: ‘Er zijn veel hypocrieten onder hen. Ik denk dat het nu heel nuttig zou zijn als politici ook meededen aan de steun, maar dat zullen ze waarschijnlijk niet doen. Ze willen waarschijnlijk niet zo open zijn. Het is hypocriet, en dat is jammer.’

‘Een stap die politici voor ons kunnen nemen, is onze rechten uitbreiden. En dat had al veel eerder moeten gebeuren. We hoeven niet per se kinderen te adopteren, we hoeven niet voor het altaar in de kerk te staan. Dit is geen noodzaak.’

‘Het is alsof we niet bestaan ​​in Slowakije. We kunnen niet van elkaar erven, we kunnen niet trouwen, we kunnen niet in medische dossiers kijken.’

Geen verkrachters

‘Politici moeten er alles aan doen om het publieke debat over ons te verbeteren. We zijn geen vijanden en we verkrachten geen kinderen. We willen hier gewoon normaal leven en werken. We maken deel uit van de gemeenschap als de gemeenschappelijke meerderheid. Allereerst moeten politici ophouden ons uit te schelden, ons van de straat te schoppen en ons in ziekenhuizen op te willen sluiten.’

(Bron: YouTube, Irozhlas,; screenshot: YouTube)

