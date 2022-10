Schutter Bratislava behoorde tot rechts-extremistische groep

on

De 19-jarige schutter die woensdagavond in Bratislava twee mensen doodschoot voor homobar Tepláreň werd niet gezocht door de politie. Dat heeft minister van Defensie Jaroslav Naď maandag verklaard.

‘We hebben de moordenaar uit Zámocká niet geregistreerd onder de extremisten, maar de internationale extremistische gemeenschap waarop hij zich heeft aangemeld, is bij ons bekend.’

‘Al in het voorjaar werd bevestigd dat de militaire inlichtingendienst, op basis van haar activiteiten in de strijd tegen extremisme en terrorisme en in samenwerking met de FBI en ook met Tsjechische partners, een gevaarlijke extremist heeft geïdentificeerd die op internet verscheen onder de bijnaam SlovakBro.’

Deze 22-jarige Slowaak werd in verschillende landen gezocht en is inmiddels opgepakt.

De schutter verwees in zijn ‘manifest’ naar deze SlowakBro.

Rassenzuivering

De minister noemt het daarom aannemelijk dat de twee deel uitmaakten van dezelfde internationale gemeenschap van rechts-extremisten. ‘Hun inspanning is om de ontwikkeling van de samenleving naar chaos te bevorderen evenals de zogenoemde “versnelde” rassenzuivering, waaruit naar hun mening een nieuwe orde zou moeten ontstaan.’

Deze gemeenschap van rechts-extremisten wordt in Slowakije in de gaten gehouden, aldus de minister. ‘We hadden echter geen inlichtingen over de persoon van de moordenaar.’

Herdenking

De slachtoffers, Matúš en Juraj werden vrijdagavond herdacht tijdens een bijeenkomst bij de homobar (foto). Daar kwamen zo’n 20.000 mensen op af.

(Bron: 24hod.sk, Facebook; foto: Facebook)

