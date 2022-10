Singapore wil definitie van huwelijk beschermen in grondwet

on

De regering van Singapore heeft donderdag wetsvoorstellen ingediend bij het parlement om het wettelijk verbod op seks tussen mannen te schrappen en om de grondwet te wijzigen als het gaat om het huwelijk.

Volgens dat laatste voorstel mag alleen de wetgever – en dus niet de rechter – bepalen wat onder een huwelijk wordt verstaan. Op basis van de wettelijke definitie van het huwelijk wordt beleid gemaakt als het gaat om onder meer huisvesting van koppels en het verstrekken van uitkeringen.

Het voorstel moet voorkomen dat rechtbanken wetten en beleid met betrekking tot het huwelijk aanvechten. In Singapore wordt het huwelijk gezien als een verbintenis tussen een man en een vrouw.

De voorgestelde wetgeving in Singapore volgt op de aankondiging van premier Lee Hsien Loong (foto) in augustus om sectie 377A van het wetboek van strafrecht in te trekken. Die bepalingen stammen nog uit het Brits koloniale verleden worden al tientallen jaren niet meer gebruikt. Voor seks tussen mannen staan straffen tot twee jaar cel.

Volgens de regering met de grondwet worden aangepast, omdat er een ‘aanzienlijk risico’ zou zijn op toekomstige juridische uitdagingen tegen wetten en overheidsbeleid met betrekking tot het huwelijk.

De wetsvoorstellen zullen naar verwachting worden goedgekeurd door het parlement.

(Bron: Reuters, Bagkok Post; screenshot: Prime Minister’s Office)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws