Roze Zaterdag Goes start met Regenboog Parade in de haven

Roze Zaterdag in Goes krijgt een Regenboog Parade die start in de haven en vervolgens door de binnenstad trekt.

De Parade wordt voorafgegaan door een optreden van de ‘Drijvende Diva’ (foto),die vanaf het water in de stadshaven het publiek gaat toezingen.

Het programma van Roze Zaterdag, die volgend jaar op 17 juni wordt gehouden, is door de organisatie gepubliceerd op de website.

Het programma kent de traditionele elementen van Roze Zaterdag, zoals een oecumenische viering en een informatiemarkt. Ook is er een afsluitend feest met optredens van onder andere Ruth Jacott en Gerard Joling.

Daarnaast is er een foodtruck festival in stadspark De Veste op de dag zelf en in de weken rond Roze Zaterdag is de Pride- Photo-tentoonstelling te bezoeken.

Elke tweede maandagavond van de maand is er het hele jaar in de DaVinci Bioscoop in Goes een ’roze’ film te zien, te beginnen op maandagavond 9 januari.

(Bron en foto: Roze Zaterdag Goes)

