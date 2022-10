Wethouder voorop in Pride Walk: ‘Enschede is een lieve stad’

on

In Enschede hebben ruim honderd mensen meegelopen in een Pride Walk door de stad om aandacht te vragen voor de emancipatie, veiligheid en inclusiviteit van de LHBTI-Plus gemeenschap van Enschede en omstreken.

De mars startte op het plein voor Hogeschool Saxion aan de M.H. Tromlaan in Enschede en eindigde in de Walstraat.

Voorop liep wethouder Arjan Kampman van onder meer Emancipatie en Inclusiviteit. Hij wees na afloop op het nut van zo’n Pride Walk. ‘Zo’n mars is natuurlijk niet voor niets, want zo vanzelfsprekend is het vandaag de dag ook niet dat iedereen de ruimte gewoon krijgt om zichzelf te zijn, wie die wil zijn en dat is echt het knokken waard.’

De Pride Walk was de start van de Regenboogdagen in Enschede. De wethouder bedankte de organisatoren van de Pride Walk en de Regenboogdagen. ‘Dit is wat wij als stad nodig hebben. Enschede is een lieve stad en het mooi om daar op deze manier uiting aan te geven.’

Zondagavond in de Roze Golf meer over de Regenboogdagen in Enschede, maar ook over de Regenboogweek in Steenwijkerland.

(Foto’s en audio: Marco Strijks)

