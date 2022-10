Californië wordt toevluchtsoord voor transjongeren en familie

on

Gouverneur Gavin Newsom van de Amerikaanse staat Califiornië heeft een wet ondertekend, die van de staat een toevluchtsoord maakt voor transjongeren en hun families uit staten waar verbodsbepalingen gelden op genderbevestigende zorg.

De nieuwe wet, Bill 107, wordt 1 januari 2023 van kracht.

Senator Scott Wiener (foto), die het wetsvoorstel introduceerde, zei op Twitter dat Californië een ‘toevluchtsoord’ wordt voor transkinderen en hun families die ‘in hun thuisstaat worden gecriminaliseerd’.

‘Staten als Texas en Alabama proberen deze families uit elkaar te scheuren’, schreef Wiener. ‘Californië zal er geen partij bij zijn. We staan achter je.’

De nieuwe wet bepaalt onder meer dat Californië niet samenwerkt met staten die transgenderzorg verbieden.

Een mogelijk arrestatiebevel van buiten de staat voor het overtreden van wetten met betrekking tot transgezondheidszorg krijgen door de wet de ‘laagste prioriteit voor wetshandhaving’.

‘In Californië geloven we in gelijkheid en acceptatie’, zei Newsom. ‘Wij zijn van mening dat niemand mag worden vervolgd of vervolgd voor het krijgen van de zorg die ze nodig hebben – inclusief genderbevestigende zorg.’

‘Ouders weten wat het beste is voor hun kinderen, en ze moeten zonder angst beslissingen kunnen nemen over de gezondheid van hun kinderen. Wij staan achter de ouderlijke keuze.’

De wet is een gevolg op de richtlijn van de gouverneur van Texas, Greg Abbott, die staatsfunctionarissen opriep om gevallen van minderjarigen die genderbevestigende gezondheidszorg ondergaan, te onderzoeken als ‘kindermishandeling’. Na de richtlijn van februari opende het ministerie van gezins- en beschermingsdiensten van de staat ten minste negen onderzoeken.

Een rechter in Texas heeft dergelijke onderzoeken tijdelijk geblokkeerd.

De gouverneur van Alabama ondertekende in april een wetsvoorstel dat het een misdrijf maakt voor medische professionals om genderbevestigende medische zorg te verlenen aan personen onder de 19 jaar. Een rechter blokkeerde in mei de handhaving van de anti-transwetten gedeeltelijk.

De nieuwe wet is volgens Wiener een krachtig geluid ‘tegen de anti-LHBTQ-haat die zich over delen van ons land verspreidt.’

(Bron en foto: Senator Scott Wiener)

