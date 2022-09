Roze Golf 02-10: Discussie in de politiek over transgenderwet

on

In de Tweede kamer is de afgelopen week uitgebreid gedebatteerd over de nieuwe Transgenderwet. Of de wet die het eenvoudiger maakt om je geslacht op papier te veranderen wordt aangenomen, moet nog blijken.

Heleen Rompelman van COC Zwolle (foto) legt uit waarom die nieuwe wet er wat haar betreft moet komen.

In Steenwijkerland gaat de Regenboogweek van start. Voorzitter Ronald Bakker van Stichting Regenboog Steenwijkerland vertelt wat er allemaal te doen is.

