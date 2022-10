Project in Drenthe voor veiligheid LHBTI-Plussers in de sport

on

In Drenthe start zaterdag 8 oktober het project ‘De Veilige Kleedkamer’ om de veiligheid voor LHBTI-Plussers in de sport te vergroten.

‘Homo is in de sport nog steeds het grote scheldwoord. Dat wordt niet letterlijk op de persoon bedoeld. Maar als je keer op keer hoort dat een bal die niet helemaal goed is een “homobal” is, kun je dat toch op jezelf betrekken’, zo stelt Jaap de Jonge van de stichting Asser Regenboog Alliantie (ARA) in het radioprogramma Cassata van RTV Drenthe.

‘Het probleem is veel groter dan iedereen denkt’, zegt De Jonge. ‘Jongeren worstelen sowieso al met hun identiteit, als daar dan ook een ander gevoel van sekse en gender bijkomt, wordt die worsteling nog groter. Als je in de sport al wat uitstraalt in die richting, gaan er vaak foute grappen die kant op.’

Schrijnende verhalen

Volgens Jaap de Jonge van ARA is de kleedkamer vaak het grote pijnpunt: ‘Daar is vaak niet alle controle van trainers, bestuurders enzovoort. Teamgenoten zijn daar vooral met elkaar.’ Volgens hem zijn er genoeg schrijnende verhalen, bijvoorbeeld waarbij kleding van iemand wordt verstopt, terwijl hij of zij onder de douche staat.

‘Mannelijke teamsporten zijn wat dat betreft nummer 1. Waarom? Voetbal, maar het geldt ook voor andere sporten, heeft een heel mannelijk imago, heel stoer. Als je in die groep zit, moet je dat imago hoog houden. Als je homo bent, ben je niet stoer. Dat is het onterechte, maar gangbare oordeel’, legt De Jonge uit.

Vertrouwenspersoon

ARA zou graag meer bewustwording zien binnen verenigingen. Jaap de Jonge: ‘Heel vaak is het niet bekend. Clubs moeten de gesprekken aangaan. Voor trainers en coaches zijn speciale trainingen. SportDrenthe is hier ook volop mee bezig. Drentse clubs kunnen op dit thema in de toekomst een predicaat halen. Met dit keurmerk kunnen sportclubs aangeven open gesprekken te voeren, dat de bewustwording getraind wordt en dat de club ook uitdraagt zich in te zetten voor een veilige omgeving voor LHBTI-Plus-jongeren.’ Onderdeel van de aanpak is ook het aanstellen van een vertrouwenspersoon waarbij jonge sporters terecht kunnen met hun problemen.

Olievlek

Drenthe lijkt in deze aanpak voorop te lopen. Volgens Jaap de Jonge zijn er op dit moment twee Drentse sportverenigingen die mogelijk als pilot aan de slag gaan met deze aanpak. Hij hoopt de komende paar jaar op een enorme olievlekwerking over het hele land. Volgens hem is het daar ook hoog tijd voor: ‘Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat jonge LHBTI-Plus-sporters regelmatig vroegtijdig afhaken. En dat gaat niet alleen ten koste van de plezier in de sport, maar daarbij gaat ook talent verloren.’

Zaterdag is er een symposium in Assen over De Veilige Kleedkamer’

(Bron, screenshot en video: RTV Drenthe)

