Nog twee steden over om gaststad te zijn voor Songfestival

on

Alleen Glasgow en Liverpool zijn nog in de race om gaststad te zijn voor het 67ste Eurovisie Songfestival. Dat heeft de BBC deze week laten weten.

In augustus werd aangekondigd dat zeven steden (Birmingham, Glasgow, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle en Sheffield) op de shortlist stonden als kandidaat-gaststeden.

De BBC gaat namens Oekraïne het songfestival organiseren. Oekraïne won weliswaar dit jaar en volgens goed gebruik mag het winnende land het jaar erop gastland zijn, maar vanwege de oorlog moest de EBU uitwijken naar Groot-Brittannië dat dit jaar tweede werd.

Met de twee overgebleven steden worden verdere besprekingen gevoerd; binnen enkele weken wordt een besluit genomen.

Martin Österdahl, Executive Supervisor van de European Broadcasting Union (EBU), bedankte de deelnemende steden:

‘De EBU (European Broadcasting Union) wil alle zeven Britse steden hartelijk bedanken voor hun inzet en enthousiasme om volgend jaar namens Oekraïne het Eurovisie Songfestival te organiseren. We stellen hun medewerking en de kwaliteit en creativiteit van alle ontvangen offertes zeer op prijs.

Het Eurovisie Songfestival is de meest complexe tv-productie ter wereld met zeer specifieke logistieke vereisten om plaats te bieden aan ongeveer 40 delegaties en duizenden crew, vrijwilligers, pers en fans.

We zijn ervan overtuigd dat onze laatste twee steden het best geplaatst zijn om deze uitdaging aan te gaan en kijken ernaar uit om onze besprekingen voort te zetten om degene te kiezen die in mei het grootste muziekevenement ter wereld zal organiseren.’

Bekijk onderstaand de promotievideo’s van beide steden.

(Bron: EBU; screenshot: Promotievideo Liverpool)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws