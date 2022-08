Zeven steden zijn in de race voor het Eurovisie Songfestival

on

De BBC en de European Broadcasting Union (EBU) hebben de shortlist bekend gemaakt van steden in het Verenigd Koninkrijk die in aanmerking komen om als gaststad te fungeren voor het Eurovisie Songfestival in 2023.

Het gaat om de steden Birmingham, Glasgow, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle en Sheffield.

In totaal hadden twintig steden belangstelling getoond.

Voor de samenstelling van de lijst van zeven steden is gekeken of de stad het festival kan huisvesten en de organisatorische kwaliteiten heeft om dat te doen.

Het Verenigd Koninkrijk is volgend jaar gastland voor Oekraïne.

De zeven steden moeten nu laten zien hoe ze de Oekraïense cultuur, muziek en gemeenschappen de ruimte geven om duidelijk te maken dat Oekraïne de winnaar is van het Eurovisie Songfestival van dit jaar.

Binnen een paar maanden moet duidelijk zijn in welke stad het songfestival gehouden gaat worden. Dan gaat ook de kaartverkoop van start

De laatste keer dat het festival in het Verenigd Koninkrijk werd gehouden was in 1998 in Birmingham. Toen won Dana International met Diva voor Israël, tot op heden de eerste en enige openlijk transgender die het Eurovisie Songfestival heeft gewonnen.





(Bron en afbeelding: EBU)

