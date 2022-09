Wegens overweldigend succes is er een tweede Dalida-dag

on

De Dalida-dag die zaterdag 1 oktober wordt gehouden in Amsterdam, is uitverkocht. Dat heeft organisator Rop Janze doen besluiten een dag later een tweede Dalida-dag te houden.

Het programma voor de zondag is hetzelfde, met een lezing van Luuck Droste uit Ootmarsum over de betekenis van de zangeres voor de homogemeenschap en Ruben Smit uit Enschede exposeert een selectie platenhoezen.

Daarnaast wordt op groot scherm een documentaire vertoond en zijn er veertig nooit eerder gepubliceerde foto’s van Dalida te zien.

Kaarten kosten € 16 en zijn per mail te bestellen: dailidadag@yahoo.com

Ook de tweede Dalida-dag is in filmhuis Cavia in Amsterdam.

Rop Janze is zondag te gast in de Roze Golf om te praten over zijn fascinatie voor Dailda en de betekenis van de zangeres voor de (Franse) homogemeenschap.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Agenda