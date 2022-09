Roze Golf 11-09: Kei-Café in Lichtenvoorde is hard nodig

on

Met ingang van deze maand wordt elke derde donderdagavond het zogenoemde Kei-Café gehouden in Lichtenvoorde. Deze ontmoetingsavond is speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking

Het Kei-Café is een initiatief van Gonny Spexgoor (links op de foto) en Ienke Spoor. Ze leggen uit waarom zo’n avond belangrijk is.

De 22-jarige Lando van der Schee uit Enschede doet mee aan de modellenwedstrijd ‘Holland’s next top model’. Lando is transgender en ze vertelt over waarom ze meedoet en wat ze hoopt te bereiken.

De eerste Dalida-dag zaterdag 1 oktober is uitverkocht. Daarom is er een tweede, op zondag 2 oktober. Organisator Rop Janze vertelt over zijn fascinatie voor deze Franse zangeres en over haar betekenis voor de homogemeenschap in Frankrijk.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 11 september tussen 22:00 en 23:00 uur en hier op een later tijdstip.

De gesprekken uit de radio-uitzending van de Roze Golf zijn ook beschikbaar als podcast .Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

