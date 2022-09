Bisschop Dieser van Aken noemt homoseksualiteit ‘Gods wil’

on

‘Homoseksualiteit is geen fout van God, maar door God gewild in dezelfde mate als de schepping zelf.’ Dat zegt de Bisschop van Aken, Helmut Dieser in een interview met Die Zeit.

Dieser zegt dat hij op dat punt iets nieuws geleerd heeft. ‘Ja, mijn perspectief is veranderd.’

De Rooms-Katholieke Kerk beschouwt homoseksualiteit nog steeds als een zonde. Volgens de bisschop van Aken is dat een twijfelachtige term.

‘Maar als het gaat om liefde, om deze verscheidenheid aan liefde, die een erotische vorm is, wanneer het lichaam een ​​uitdrukking wordt van deze liefde en de taal van deze liefde , dan denk ik: Liefde kan geen zonde zijn.’

Binnen de Rooms-Katholieke Kerk wordt vooral benadrukt dat lesbiennes en homo’s niet mogen worden gediscrimineerd en dat homoseksuele gezindheid op zich geen fout is – zolang het maar niet wordt nageleefd.

Zegen

Vorig jaar herhaalde de Congregatie voor de Geloofsleer van de Rooms-Katholieke Kerk dat relaties tussen personen van hetzelfde geslacht niet gezegend mogen worden . Dergelijke verbindingen ‘konden niet worden herkend als objectief gericht op Gods geopenbaarde plannen’, aldus het Vaticaan. Dat standpunt leidde tot duidelijke protesten binnen de kerk, vooral in het Duitstalige gebied.

Bisschop Dieser pleit voor de zegen van paren van hetzelfde geslacht. Of een priester homoseksuele paren in zijn bisdom zegent, is voor de bisschop een persoonlijke beslissing van het geweten. In heel Duitsland zegenen meer dan honderd katholieke parochies paren van hetzelfde geslacht.

Pil

De bisschop van Aken eist dat anticonceptie, zoals de pil en het condoom, ook opnieuw wordt beoordeeld: ‘Door anticonceptie aan te bevelen, versterken we de bescherming van het leven’, benadrukt hij. Wat hem betreft zijn de ‘morning-afterpil’ en alle vormen die zijn bedacht voor het doden van een mensenlevens taboe.

Vooruitstrevend

In Frankfurt am Main wordt deze week de vierde synodale vergadering van Duitse katholieken gehouden. Bisschoppen en leken-katholieken praten er over een hervormingsproces binnen de kerk. Bisschop Dieser leidt het synodale forum over partnerschap en seksualiteit. Hij wordt beschouwd als een van de meest vooruitstrevende rooms-katholieke bisschoppen in Duitsland.

(Bron: Die Zeit, GGG.at; foto: Bistum Aachen – Carl Brunn)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws