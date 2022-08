Derde Dalida-dag in Amsterdam met Overijssels tintje

on

De Derde Dalida-dag op zaterdagmiddag 1 oktober in Amsterdam krijgt een Overijssels tintje. Twee grote Dalidafans uit Overijssel dragen een steentje bij op de middag dat zangeres, actrice en homo-icoon Dalida in het zonnetje wordt gezet.

Ruben Smit uit Enschede laat in een kleine expositie opmerkelijke en mooie platenhoezen van Dalida zien.

Zanger Luuck Droste, opgegroeid in Ootmarsum, vertelt de smeuïge details over de vermeende verhouding tussen de diva en president Mitterrand. En wat betekende Dalida voor de homo-gemeenschap?

Daarnaast wordt op groot scherm een documentaire vertoond, plus veertig nooit eerder gepubliceerde foto’s van Dalida.

Rop Janze, die in het verleden ook programma’s heeft gemaakt voor de Roze Golf, is de gastheer van deze speciale bijeenkomst. Een unieke middag voor liefhebbers van het Franse chanson in het algemeen en van zangeres Dalida in het bijzonder.

Het is dit jaar 35 jaar geleden dat zij overleed.

Kaarten à 16 euro per stuk, kun je uitsluitend bestellen via: dalidadag@yahoo.com Je krijgt dan direct informatie over hoe je je bestelling definitief kunt maken.

Zaterdag 1 oktober, vanaf 13.15 uur, filmhuis Cavia, Van Hallstraat 52-I, Amsterdam.

