Brutale bankroof in Wenen: zeven regenboogbanken gestolen

on

In Wenen hebben onbekenden zeven regenboogbanken weggehaald. De banken stonden sinds 2019 in de wijken Leopoldstadt en Mariahilf.

‘Dit zijn niet zomaar bankjes, dit is een belangrijk en zichtbaar symbool van respect, diversiteit en acceptatie. Dit is de basis voor goed samenleven. We zullen er dan ook alles aan doen om ervoor te zorgen dat deze regenboogbanken snel weer worden neergezet’, zegt Thomas Weber, LHBTI-Plus-woordvoerder van de politieke partij NEOS Wenen, tegen ‘Wien Heute’ van Oostenrijkse omroep ORF.

‘We weten niet of er een homofoob motief achter zit, het maakt ook niet uit. Feit is dat ze terugkomen, zulke acties hebben in Wenen geen enkele zin’, aldus Thomas Weber.

Bastian De Monte, roze wijkraadslid in Mariahilf, ziet het ook zo: ‘Met de regenboogbankjes zijn niet alleen zitplaatsen verdwenen, maar is ook een belangrijk symbool voor diversiteit en tolerantie weggehaald uit Mariahilf, Het is voor ons als wijk belangrijk om hier een teken van solidariteit neer te zetten, we hebben de regenboogbankjes al opnieuw besteld’, zegt De Monte tegen Heute.

De bevoegde gemeentelijke dienst MA 28 vermoedt diefstal. De banken waren verankerd; de bevestigingsbouten waren doorgeslepen. De dienst heeft aangifte gedaan.

Helene Bauer Platz waar vijf regenboogbanken stonden

(Bron: Heute, ORF Wien; screenshot bank ORF Wien; foto leeg plein: De Monte – Twitter)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:En verder