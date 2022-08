Groep activistische lesbiennes uit Pride-mars in Cardiff gezet

on

Een groep lesbiennes is zaterdag door de politie uit de Pride-mars in Cardiff gezet. De politie kon hun veiligheid niet langer garanderen.

De genderkritische lesbiennes van de actiegroep ‘Get The L Out UK’ die strijdt tegen ‘transgenderisme’ gingen de confrontatie aan met transgenders die mee liepen.

Volgens de organisatoren van de Cardiff Pride, Pride Cymru, onderbrak de groep de mars en hadden zij zich niet vooraf aangemeld.

In een filmpje dat de groep op Twitter verspreidt is te horen een politieagent de vrouwen sommeert de mars te verlaten, omdat ze ‘confrontaties veroorzaken tussen verschillende groepen mensen’. De vrouwen zeggen vervolgens: ‘we zijn lesbiennes, het is Cardiff Pride’. De politieagent antwoordt: ‘wat je ook bent… op dit moment veroorzaken jullie de confrontatie’. De groep verliet daarna de mars.

Kleedkamers

‘Trans-ideologie’ en het concept van zelf-ID, dat de overtuiging promoot dat iedereen – ongeacht hun geslacht bij de geboorte – het recht zou moeten hebben om hun eigen geslacht te bepalen zonder medische tussenkomst, heeft geleid tot enorme woede over mannelijke transvrouwen die toegang hebben naar ruimten voor alleen vrouwen, zoals kleedkamers, toiletten en schuilplaatsen.

Autonome lesbische gemeenschap

‘Get The L Out UK’ noemt zich ‘een lesbische feministische activistische groep die zich richt op het creëren van een autonome lesbische gemeenschap en een compromisloze lesbische zichtbaarheid die niet wordt beheerst door de verlangens en visies van mannen op wie we zijn.’

(Bron: The Daily Mail, Get The L Out UK; foto’s: Get The L Out UK-Twitter)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws