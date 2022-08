Duizenden in Belgrado protesteren tegen Euro Pride

on

In Belgrado zijn zondagmiddag naar schatting tussen de 5.000 en 10.000 mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de Euro Pride die in september gehouden wordt in de Servische hoofdstad.

De protestmars begon voor de kantoren van het Servisch-Orthodoxe Patriarchaat van de Kerk enveorde door de stad naar de Sint-Marcuskerk.

De demonstranten droegen teksten mee als ‘We willen geen homoparade en bezetting door het Westen!’, ‘We geven heilige plaatsen niet op’ en ‘Blijf met je handen van onze kinderen af’.

Het protest zou zijn georganiseerd door een informele vereniging die het gezin wil beschermen; andere bronnen wijzen naar de ‘Vereniging voor het Behoud van het Cyrillische alfabet Dobrica Eric’ en groepen uit de orthodox-religieuze hoek.

De Euro Pride wordt elk jaar in een andere Europese stad gehouden. Dit jaar staat het evenement gepland voor 12 tot en met 18 september in Belgrado. Het is voor het eerst dat dit evenement in Zuidoost Europa wordt gehouden.

Alle extreemrechtse politieke partijen veroordelen het evenement en willen dat het wordt verboden. Bisschop Nikanor van Banat van de Servisch-Orthodoxe Kerk verklaarde vorige week in een video dat deelnemers van de Euro Pride-deelnemers ‘naar Belgrado zullen komen en de stad Belgrado, de heilige Servische stad, zullen […] ontheiligen’ en dat ‘we onze stem verheffen tegen zulke [mensen]’.

‘Ik zal iedereen vervloeken die zoiets organiseert en eraan deelneemt’, aldus de bisschop, ‘Ik kan zoveel. Als ik een wapen had, zou ik het gebruiken, ik zou die kracht gebruiken als ik het had, maar ik heb het niet.’

De opmerkingen van bisschop Nikanor leken bedoeld om de Servische premier, Ana Brnabic, te beledigen, die openlijk lesbisch is en van wie haar familie in Kroatië is geboren.

