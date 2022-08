Singapore schrapt wet: seks tussen mannen niet meer strafbaar

on

Singapore schrapt een wet die seks tussen mannen strafbaar stelt. Dat heeft premier Lee Hsien Loong bekendgemaakt in zijn jaarlijkse toespraak.

Volgens Lee is het afschaffen van de wet ‘het juiste om te doen en iets wat de meeste Singaporezen zullen accepteren’. Lee zei dat ‘homo’s nu beter zullen worden geaccepteerd’ en hij hoopt naar eigen zeggen dat de afschaffing ‘wat verlichting zal brengen voor homoseksuele Singaporezen’.

‘Grove onfatsoenlijkheid’

De wet uit 1938, Section 377A genoemd, stamt uit de tijd dat Singapore een Britse kolonie was. In de wet staat dat iedere man die in het openbaar of privé ‘een daad van grove onfatsoenlijkheid’ begaat met een andere man tot twee jaar gevangenisstraf kan krijgen. Over seks tussen vrouwen staat in die wet niets.

In 2019 begon een juridisch team een onderzoek naar de wet en daaruit kwam dat die oorspronkelijk vooral bedoeld was om mannelijke prostitutie in te dammen en niet zozeer om seksuele privéhandelingen tussen mannen strafbaar te stellen.

Mannenprostitutie werd destijds gezien als een wijdverbreid probleem in Singapore, vooral onder Britse ambtenaren.

Niet afdwingbaar

In de praktijk werd de wet al niet meer actief gebruikt. Onlangs oordeelde de hoogste rechtbank nog dat de wet ‘in zijn geheel niet afdwingbaar’ is en dat er via deze wet dus niemand vervolgd kan worden. Toch wilde de LHBTI-gemeenschap van de wet af omdat die discriminatie in stand houdt.

Rechtszaken

Er werden veel rechtszaken gevoerd om te proberen seks tussen twee mannen of vrouwen te legaliseren. Maar de hoogste rechter oordeelde in februari dat het niet nodig was de wet aan te passen, omdat het verbod al praktisch niet werd gehandhaafd. Ook oordeelde de hoogste rechter eerder dat Section 377A niet ongrondwettelijk was, hoewel de wet alleen van toepassing was op mannen.

Burgerlijk huwelijk

De wettelijke definitie van het huwelijk verandert niet, zei Lee in zijn toespraak, waardoor stellen van gelijk geslacht niet kunnen trouwen. ‘We geloven dat een huwelijk tussen een man en een vrouw moet zijn, en kinderen in zulke families moeten opgroeien. De traditionele familie moet het fundament van de samenleving zijn’, zei hij.

(Bron: NOS, de Volkskrant; screenshot: Prime Minister’s Office)

