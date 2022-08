Korte documentaire over de 3FM Pride in Nijverdal

on

Het is al weer ruim een maand geleden dat Kimberly samen met 3 FM-dj Timur Perlin Nijverdal op de kop zette met een Pride. Timur vroeg in zijn programma waar het radiostation een Pride zou moeten organiseren.

Kimberley (20) reageerde en zo kwam de Pride in haar woonplaats terecht. Zij is inmiddels acht jaar uit de kast, maar merkt dat LHBTI-Plus-zijn in haar dorp nog steeds lastig is.

In deze korte documentaire gaat Kimberley langs sleutelfiguren tijdens haar coming-out en zie je een kort verslag van de Pride in Nijverdal die woensdag 13 juli werd gehouden.

Een verslag van de Pride in Nijverdal was te horen in de Roze Golf van zondag 17 juli.

