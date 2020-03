Hoogste rechter Singapore: seksende mannen blijven strafbaar

on

De wet die seks tussen mannen strafbaar stelt, blijft gehandhaafd. Het Hooggerechtshof heeft drie afzonderlijke beroepen dat de wet in strijd is met de grondwet, verworpen.

De uitspraak volgt op de pogingen de wet in te laten trekken. Die pogingen daartoe strandden al in 2014, maar werden opnieuw ondernomen nadat India in 2018 soortgelijke wetgeving schrapte. De wet stamt uit de koloniale tijd.

De aanvragers hadden bij het Hooggerechtshof betoogd dat artikel 377A, dat voorziet in gevangenisstraffen van maximaal twee jaar voor een man die een ‘grove onfatsoenlijkheid’ heeft gepleegd met een andere man, ongrondwettig was. De wet is namelijk niet van toepassing op vrouwen.

(Bron: Reuters; foto: Supreme Court Singapore)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws