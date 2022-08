Katholieke Mediaprijs voor documentaire ‘Wie Gott uns schuf’ 

on

De documentaire ‘Wie Gott uns schuf’, waarin 125 rooms-katholieke pastores en kerkelijk werkers openlijk vertellen over hun geaardheid en ze erkenning van hun relaties eisen, krijgt dit jaar de ‘Katholieke Mediaprijs’ .

Dat heeft de Duitse Bisschoppenconferentie dinsdag bekend gemaakt.

De documentaire werd in januari uitgezonden door de ARD en pleit voor een verandering in de katholieke kijk op homoseksualiteit en veranderingen in het kerkelijk recht. Kardinaal Reinhard Marx uit München zal de prijs op 3 november tijdens het katholieke mediacongres in Bonn de prijs uitreiken.

De documentaire werd gekozen uit 173 inzendingen. De hoofdprijs, ter waarde van 5.000 euro, gaat naar de makers van de documentaire, Hajo Seppelt, Katharina Kühn, Marc Rosenthal en Peter Wozny. De motivering van de jury luidde dat het “waarschijnlijk de grootste coming-out was die ooit in de katholieke kerk is gebeurd’. Volgens de jury is de documentaire een ‘diep ontroerende, schokkende film die je beschaamd en door elkaar schudt’.

In de film wordt gepleit voor een wijziging van het kerkelijk arbeidsrecht, waardoor relaties van paren van gelijk geslacht niet langer achtergesteld worden. Over een dergelijke wijziging wordt inmiddels gediscussieerd.

‘Katholieke Mediaprijs’

De ‘Katholieke Mediaprijs’ wordt sinds 2003 uitgereikt in de categorieën ‘Print’, ‘Radio’ en ‘Televisie’ en sinds 2021 ook in de categorie ‘Internet’. De prijs is bedoeld om ‘journalisten te motiveren tot kwaliteits- en waardegerichte journalistiek’.

De prijs gaat naar bijdragen ‘die de oriëntatie op christelijke waarden en begrip van mensen en sociale contexten bevorderen, het humanitaire en sociale verantwoordelijkheidsgevoel versterken en bijdragen aan het naast elkaar bestaan ​​van verschillende gemeenschappen, religies, culturen en individuen’.

(Bron: Die Tagespot, DBK; afbeelding: screenshot ARD)

