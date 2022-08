Regering Denemarken: geen leeftijdsgrens geslachtsverandering

on

De regering in Denemarken werkt aan een wetsvoorstel waarin de leeftijdsgrens voor wettelijke geslachtsverandering komt te vervallen.

Voor kinderen jonger dan 15 jaar is wel toestemming vereist van de ouders. Momenteel is de leeftijdsgrens 18 jaar voor het aanpassen van het geslacht in het bevolkingsregister.

Ethische Raad

Twee jaar geleden werd in Denemarken ook discussie gevoerd over een leeftijdsgrens. Het parlement vroeg de Ethische Raad om advies en die stelde een grens voor van tussen de 10 en 12 jaar. De raad schreef in het advies dat ‘het twijfelachtig geacht moet worden of kinderen vóór de puberteit de fundamentele oorzaken en gevolgen van een mogelijke verandering van wettelijk geslacht kunnen doorzien.’

‘Het innemen van een dergelijke positie vereist een zekere mate van volwassenheid en bewustzijn. Men moet ervan uitgaan dat geen kleuter een wens kan formuleren voor een ander wettelijk geslacht.’

Op basis van het advies van de Ethische Raad trok de Sociaal-Democratische Partij de steun destijds in en eiste een heroverweging van de regering op een aantal punten.

Nu stelt de regering opnieuw voor de leeftijdsgrens af te schaffen. Het voorstel wordt in oktober gepresenteerd.

Bedtijd

De conservatieven zijn het totaal oneens met het wetsvoorstel, zegt Birgitte Bergmann, partijwoordvoerder tegen de krant Jyllands-Posten.

Ze vindt dat kinderen kinderen moeten kunnen zijn, en ‘dat je niet oud genoeg bent om van geslacht te veranderen als je niet eens je eigen bedtijd mag bepalen.’

(Bron: TV2; foto: regeringsgebouw Christiansborg Kopenhagen – Google Streetview)

