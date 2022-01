125 Duitse rooms-katholieke priesters komen uit de kast

on

In een documentaire van de Duitse televisie die maandagavond wordt uitgezonden, komen 125 rooms-katholieke pastores en kerkelijk werkers ‘uit de kast’. Ze eisen erkenning van hun relaties en willen dat de discriminatie stopt.

De Duitse geestelijken krijgen steun van Nederlandse pastores, op het gevaar af ontslagen te worden.

De Duitse pastores spreken zich openlijk uit: ze willen af van de ‘kwetsende’ kerkleer die hen het leven als LHBTI’er onmogelijk maakt.

Ze protesteren tegen het ontslag dat een geestelijke krijgt die een relatie heeft met iemand van hetzelfde geslacht. Ze vragen de bisschoppen hun steun uit te spreken voor hun actie. Vorig jaar nog gaf het Vaticaan te kennen dat niet-heteroseksuele relaties zondig waren.

De documentaire ‘Wie Gott uns schuf’(‘Zoals God ons schiep’) wordt uitgezonden door de ARD en stond voor de late avond gepland, maar is naar prime time verschoven.

‘Riskant’

Het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores (WKHP), schaart zich achter de eisen. Bijna een jaar geleden riep het WKHP al op tot een inclusievere kerk. Zo’n oproep is ‘riskant’, zegt voorzitter Frans Bossink in Trouw. ‘De kerkleiding tikt pastores die zich in het openbaar positief uitspreken over niet-heteroseksuele relaties en genderdiversiteit vrijwel altijd op de vingers. Als Nederlandse katholieke homo-pastores zijn wij trots op deze moedige actie van onze Duitse collega’s. Ze lopen grote kans hun aanstelling te verliezen. Ook hier loop je gevaar ontslagen te worden.’

In Duitsland zal de ‘publieke coming-out’ indruk maken, verwacht Bossink. Vorig jaar hebben sommige bisschoppen zich daar al voor ‘Liebe gewinnt’ (Liefde wint) uitgesproken, de slogan van katholieken die ook niet-hetero’s de kerkelijke zegen gunnen. Bossink: ‘Die bisschoppen vinden dat de kerkelijke leer achterhaald is.’

De documentaire is hier te zien.

(Bron: ARD, Trouw; afbeelding: screenshot ARD)

