Jubilerende London Pride bezocht door ruim miljoen mensen

Meer dan een miljoen mensen hebben zaterdag de Pride in Londen bezocht. Het was voor de 50ste keer dat de Pride gehouden werd.

Niet eerder kwamen zoveel mensen op de Pride-parade af. In de parade liepen meer dan 30.000 mensen mee, onder wie een aantal deelnemers die vijftig jaar geleden ook meeliepen in de tocht door de stad. In 1972 trok de eerste Pride een paar honderd mensen . De politie was toen massaal op de been.

De tocht liep zaterdag van Hyde Park naar Whitehall Palace, in de regeringswijk. Deelnemers droegen schmink, glitters, juwelen en andere kleurrijke versieringen. Ook waren er optredens van wereldsterren als Ava Max en Emeli Sande. Er liep ook een groep Oekraïners mee, om aandacht te vragen voor de oorlog.

Ook prominente politici liepen mee, zoals Labour-leider Starmer en burgemeester Khan van Londen. Hij waarschuwde dat de lLHBTI-Plus-gemeenschap nog altijd te maken heeft met gevaren. Hij verwees onder meer naar de terreurdaad in Oslo.

‘Vorige week zagen we nog een aanslag in Oslo, een paar uur voor de parade’, zei Khan. ‘Discriminatie, vooroordelen en geweld zijn nog steeds een gevaar voor deze gemeenschap. We lopen vandaag voor open, inclusieve wereld die iedereen accepteert.’

(Bron: NOS; foto’s : screenshot BBC, London Pride, Twitter)

