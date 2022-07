Christopher Street Day trekt miljoen mensen naar Keulen

on

De parade tijdens Christopher Street Day (CSD) in Keulen is zondag door meer dan een miljoen mensen gadegeslagen. Ruim 170 groepen en praalwagens trokken door de stad.

Dat waren meer deelnemers aan de parade en meer bezoekers dan voor de coronabeperkingen.

Een woordvoerder van de Verein Kölner Lesben- und Schwulentag, de organiserende verenging van de CSD noemde de toestroom van het publiek ‘ongelooflijk’.

In 2020 was er vanwege de pandemie een veel kleinere versie van het festival in de KölnArena en een fietsdemo. In 2021 is de CSD vanwege Corona volledig afgelast.

De parade van zondag was het hoogtepunt van een CSD-weekend met een straatfestival en verschillende podia in de oude binnenstad van Keulen.

Minister-president Hendrik Wüst (CDU) van Nordrhein-Westfalen opende de CSD-parade. Hij zei dat de stad ‘een sterk signaal afgeeft voor diversiteit, voor tolerantie, tegen haat en tegen uitsluiting.’

Incidenten zoals die in Oslo, waarbij een schutter het vuur opende op het uitgaanspubliek bij een homobar, toonden volgens hem aan dat het helaas nog steeds nodig was om dergelijke signalen af te geven.

Het was voor het eerst in de geschiedenis van de Keulse CSD dat er een minister-president sprak.

De burgemeester van Keulen, Henriette Reker veroordeelde vrijdag al bij de opening van het weekeinde in scherpe bewoordingen geweld en vijandelijkheden tegen homoseksuelen. ‘Of Oslo of Istanbul, homofobie en transfobie zijn onaanvaardbaar. Nooit en nergens’.

‘Met een van de grootste Pride-evenementen in Europa richten we ons op diversiteit als een kracht en kans voor onze samenleving’, aldus de burgemeester.

(Bron: WDR; Foto’s: screenshot WDR, ARD Queer4Mat, Facebook)

Minister-president Hendrik Wüst (CDU) van Nordrhein-Westfalen (tweede van links)

