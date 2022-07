Pride-fototentoonstelling opnieuw beklad, nu in Maastricht

on

De rondreizende fototentoonstelling van Pride Photo is in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw beklad. Nadat een aantal foto’s eerder met graffiti werd ondergespoten in Vlissingen en Almere, gebeurde dat nu op de Stationsstraat in Maastricht.

De tentoonstelling was daar vrijdag geopend.

‘Dieptriest. Het is echt een dieptepunt dat dit nog steeds gebeurt, anno 2022’, zegt Jaison Blok van COC Limburg. ‘De expo was er nog geen dag en dan is-ie alweer beklad.’

De reizende fototentoonstelling Celebrate the Unseen toont onder meer een aantal naaktfoto’s van een transgender man, maar ook foto’s van mannen die elkaars hand vasthouden in Afrika, portretten van homoseksuele ouderen en twee zoenende voetballers in Mexico. Met de foto’s wordt aandacht gevraagd voor ‘de vaak benarde mensenrechtensituatie waar de LHBTI Plus-gemeenschap wereldwijd mee te maken heeft’, zegt de organisatie.

Onder handen genomen

In Vlissingen werden begin mei vijf van de twintig foto’s beklad. In Almere met name de foto van een transgender man. In Maastricht zijn vannacht vrijwel alle foto’s van de expositie besmeurd met rode verf.

Blok van het COC zegt nog even te wachten met aangifte totdat ook de gemeente en een aantal lokale politici zich aansluiten. ’Ook voor hen is het belangrijk dat hier een eind aan komt. We moeten echt gezamenlijk aangifte doen.’

Een aantal politieke partijen heeft al gereageerd. D66 schrijft op Twitter: ‘Onacceptabel. Dit vandalisme laat zien dat we op het gebied van de acceptatie van LHBTI-Plus nog een lange weg te gaan hebben.’

GroenLinks schrijft op Facebook met ‘ontsteltenis’ te hebben kennis genomen van de bekladde tentoonstelling.

De tentoonstelling is in september in Zwolle te zien. De locatie is nog niet bekend.

Ruiten ingegooid

COC Limburg heeft nog geen idee wie verantwoordelijk is. Wel klaagt de belangenorganisatie over kleine groepen jongeren die af en toe het (open) café binnenlopen. ‘Ze doen eigenlijk niets, behalve dat ze flyers meenemen en die buiten op straat gooien. En dan roepen ze iets van “vieze homo” of zo. Maar onlangs hebben ze hier ook de ruiten ingegooid’, zegt Blok.

‘LHBTI’ers die nu het station uitkomen voelen zich totaal niet welkom. Maar straks durven ze ook niet meer naar het COC. Dit kan gewoon niet en dat gaan we aanpakken’, zegt Blok tegen 1Limburg. ‘We gaan nu toch kijken of we vrijwilligers aan de deur moeten zetten om dat soort jongeren tegen te houden.’

