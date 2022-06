Man opent vuur bij homobar in Oslo: zeker twee doden

on

Een man heeft in Oslo geschoten op uitgaanspubliek. Daarbij zijn zeker twee mensen om het leven gekomen; er vielen meer dan twintig gewonden; van wie veertien medische zorg nodig hadden.

Drie mensen raakten zwaar gewond,

Een man kwam rond kwart over een volgens een verslaggever van omroep NRK, die getuige was, bij homobar London Pub in het centrum van de stad, haalde een wapen uit zijn tas en begon te schieten.

Mensen renden in paniek weg of verschuilden zich, onder meer in de kelder van de bar. Er zou ook geschoten zijn bij een naastgelegen jazzcafé en een eetgelegenheid.

In de buurt van het café kon de politie de vermoedelijke schutter aanhouden. Het zou een bekende van de politie zijn. Op meerdere adressen in Oslo deed de politie huiszoekingen.

Of de schutter het gemunt had op homo’s is niet duidelijk, over het motief van de schutter is niets bekend

In Oslo is het prideweek. Zaterdag staat een parade op het programma. Of die door kan gaan is op nog niet bekend.

(Bron en screenshot: NOS)

