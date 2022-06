Café ’t Mandje in Amsterdam gaat volgende maand weer open

on

Café ’t Mandje aan de Zeedijk in Amsterdam gaat weer open. Voor het café, dat 95 jaar geleden werd geopend en gerund door Bet van Beeren, zijn twee nieuwe uitbaters gevonden: Marinda Filk en Laura Molenkamp.

De twee gaan de kroeg anderhalf jaar runnen. Daarna wordt boven het café de boel verbouwd en start eigenaar NV Zeedijk een sollicitatieprocedure om nieuwe uitbaters te vinden.

Alles in het café blijft zoals het was. ‘We hebben wel de dassen geïmpregneerd. Voor de brandveiligheid’, zegt Molenkamp tegen AT5. Ook de toiletten worden aangepakt. Nu nog is er een apart dames- en herentoilet. Dat worden twee toiletten voor iedereen.

Met verzorgingstehuis Sarphatihuis zijn plannen bedacht om LHBTI-senioren uit te nodigen in het café om ze zo een mooi uitje te bezorgen.

Marinda Filk en Laura Molenkamp zijn getrouwd en samen runden ze tot 2020 broodjeszaak Prins Heerlijk, iets verderop aan de Zeedijk. Zij zijn de eerste uitbaters die geen familie zijn van de oprichtster Bet van Beeren. Bet overleed in 1967. Daarna was de kroeg achtereenvolgens in handen van haar zus Greet en van haar nicht, Diana van Laar.

Van Laar verkocht de kroeg in december 2020 aan vastgoedbeheerder NV Zeedijk, nadat het in de coronapandemie in zwaar weer terecht was gekomen. De maatschappelijk vastgoedbeheerder besloot dat de legendarische bar als erfgoed bewaard moest blijven voor volgende generaties. Een speciaal opgerichte stichting zal daarop toezien.

(Bron: AT5)

