Café ’t Mandje Amsterdam is verkocht maar blijft homokroeg

Het voortbestaan van café ’t Mandje aan de Zeedijk in Amsterdam lijkt gegarandeerd. De maatschappelijk vastgoedbeheerder NV Zeedijk heeft de kroeg namelijk overgenomen, schrijft Het Parool.

De NV Zeedijk garandeert dat de iconische bar blijft bestaan als café en ontmoetingsplek voor LHBTI’ers.

De nicht van oprichter Bet van Beeren, Diana van Laar, nam het café in 2008 van haar familie over. Door de coronacrisis heeft ’t Mandje was het moeilijk om het hoofd boven water te houden. De overheidssteun was niet voldoende en daarom startte Van Laar met tegenzin een inzamelingsactie, die zeer succesvol was. ‘Het is mijn eer te na, maar wat geweldig hoe mensen reageren’, zei Van Laar.

‘Met de NV Zeedijk hebben we iemand gevonden die ons verhaal begrijpt en zorgt dat ’t Mandje in stand blijft’, zegt Van Laar in het Parool.

Volgens directeur Janny Alberts van de NV Zeedijk, valt de aankoop van het pand aan de Zeedijk toevallig samen met het 35-jarig jubileum van haar organisatie. ‘Onze doelstelling is om maatschappelijk vastgoed te verwerven en daar past ’t Mandje perfect bij, het eerste homocafé van Nederland’, zegt ze. ‘We gaan een stichting oprichten die het café en de drie appartementen op de bovenverdiepingen beheert en daarmee dit culturele erfgoed in stand houdt.’

De NV werd in de jaren ‘80 opgericht om de verloederde Zeedijk aan te pakken. De gemeente Amsterdam is grootaandeelhouder. Van de opbrengsten van verhuur worden onderhoud en nieuwe aankopen gefinancierd.

