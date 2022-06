Door lange wachttijden kopen transgenders medicijnen online

on

Vooral jonge transgender personen kopen online medicijnen om zelf al in transitie te kunnen gaan. Dat doen ze omdat de wachttijden voor een transgenderbehandeling in Nederland lang zijn.

Ze willen niet wachten en beginnen zelf vast met de transitie. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories.

Transgender personen in Nederland komen vaak terecht op lange wachtlijsten als ze in transitie willen. Soms is de wachttijd meer dan drie jaar. Pas dan start een medisch traject waarin iemand kan kiezen om geheel of gedeeltelijk in transitie te gaan, bijvoorbeeld door borsten te verwijderen, een vagina of penis te laten construeren of hormonen te gebruiken.

Grote gevolgen

De lange wachttijden hebben grote gevolgen, blijkt uit antwoorden op vragen van NOS Stories. Meer dan 700 mensen vulden een vragenlijst in over de transzorg; van hen staan er bijna 300 zelf op de wachtlijst.

Uit hun antwoorden blijkt dat het wachten leidt tot ernstige psychische problemen of dat deze verergeren. Ruim 90 procent zegt een of meerdere keren aan zelfmoord te hebben gedacht. Meer dan een derde deed een poging daartoe, 14 procent deed dat zelfs meerdere keren.

Zelfmedicatie bestellen is voor een grote groep wachtenden een reële optie. Meer dan twee derde zegt erover na te denken. Ongeveer een op de zeven bestelt en gebruikt al zelfmedicatie. De meesten doen dat zonder medische begeleiding van bijvoorbeeld een huisarts. Deskundigen denken dat het aandeel van transgender personen dat aan zelfmedicatie doet nog wel hoger ligt, maar dat ze daar niet voor durven uit te komen.

Gevaarlijke situaties

Zelfmedicatie gebruiken is niet zonder gevaar, waarschuwt Christa van Bunderen, endocrinoloog bij het genderteam van het Radboudumc. ‘Wat je nodig hebt is heel persoonsafhankelijk. Denk aan iemands leeftijd, ziektes die in een familie voorkomen, of medicatie die iemand al gebruikt. Daar heb je echt een arts voor nodig die van persoon tot persoon beoordeelt wat de beste keuze is.’

Dat het mis kan gaan ziet Van Bunderen ook bij haar op de poli. ‘Mensen kwamen hier binnen met heel dik bloed door testosterongebruik. Op lange termijn kan dat zorgen voor bloedpropjes en stolsels. Dat zijn echt gevaarlijke situaties waar ik van schrik.’

Meer poliklinieken

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers erkent dat er te weinig plek is voor mensen die in transitie willen. ‘In de afgelopen twaalf maanden is de capaciteit voor een hormoonbehandeling met zo’n 50 procent gestegen. En nog steeds is dat niet genoeg’, zegt hij tegen NOS Stories. Kuipers wil dat er meer poliklinieken komen waar transgender personen terechtkunnen, zodat de wachttijd daalt naar maanden in plaats van jaren.

Heb jij hulp nodig?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 113 (24/7 bereikbaar), 0800-0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

Wil jij met iemand praten over je genderidentiteit? Dan kan op Genderpraatjes.nl

(Bron en screenshot: NOS Stories)

