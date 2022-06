Roze Zaterdag Rotterdam trekt ruim 30.000 bezoekers

on

Ruim 30.000 bezoekers hebben in Rotterdam Roze Zaterdag gevierd. Dat meldt de Stichting Roze Zaterdag Nederland. Volgens de stichting kwamen de bezoekers uit het hele land.

‘Wij kijken terug op een waanzinnig mooie en succesvolle Roze Zaterdag editie op een iconische locatie, de Coolsingel, in de stad. De hele stad heeft dit feest mee kunnen vieren, iets waar wij met zijn allen erg trots op zijn’, aldus Bey Cil, voorzitter van Rotterdam Pride.

Simon Timmerman, voorzitter van Stichting Roze Zaterdag Nederland, sluit zich daarbij aan: ‘We zijn Rotterdam en alle mensen die een bijdrage hebben geleverd aan deze Roze Zaterdag veel dank verschuldigd, het was een prachtige en krachtige dag!’



Het hoofdpodium van Roze Zaterdag stond op de Coolsingel en er waren optredens van onder anderen Duncan Laurence, Babs en S10. De dag begon al om 9.30 uur met een viering in de Waalse Kerk, daarnaast waren er vele andere activiteiten diverse Rotterdamse organisaties en instellingen onderdeel van het programma.

Pride March

In de Pride March liepen ruim 5.000 mensen mee. De tocht begon op het Willemsplein met een manifestatie met diverse sprekers en voerde over de Erasmusbrug en de Willemsbrug. Voorop liepen de Roze Kameraden, de LHBTI-Plus supportersvereniging van voetbalclub Feyenoord, met een spandoek met de tekst ‘Hand in hand voor een veilige stad’.



Goes

Roze Zaterdag wordt volgend jaar op 17 juni in Goes gehouden. Het evenement is dan voor het eerst in de provincie Zeeland. De aanwezige delegatie uit Goes kreeg uit handen van de Rotterdamse wethouder Kasmi de Roze Zaterdag sleutel overgedragen op het hoofdpodium.

Roze Golf

In de Roze Golf van zondag 19 juli een sfeerverslag van Roze Zaterdag. Verder uitgebreid aandacht voor de Avondvierdaagse in Steenwijk, waar de stichting Regenboog Steenwijkerland met een grote groep aan meedeed. De uitzending begint om 22:00 uur en duurt een uur.

(Bron: Stichting Roze Zaterdag Nederland; foto’s Saskia Verhulst-Reurink, Bart Oude Scholten en Gay Classic Car Club)

